Австралия вернет в строй угольные электростанции

Австралийские власти запланировали снова начать эксплуатировать закрытые угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра ресурсов страны Мадлейн Кинг, передает Day.Az.

Глава ведомства считает, что вывод устаревших угольных электростанций из эксплуатации, который инициировали в 2020 году, стал "главной движущей силой энергетического кризиса в стране".

По ее оценке, чтобы Австралия смогла пережить зиму, нужно как можно скорее вернуть их в строй. Они дадут +30% всех энергетических мощностей.