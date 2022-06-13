https://news.day.az/world/1470160.html В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума
В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума
Цены на бензин на автозаправочных станциях в Чехии достигли исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные компании CCS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что стоимость одного литра бензина в республике в настоящее время в среднем составляет 47,31 кроны (около 2,06 доллара). Средняя цена дизельного топлива - 46,53 кроны (примерно два доллара).
Год назад стоимость литра бензина в Чехии составляла в среднем на 16,79 кроны меньше, а литр дизельного топлива - на 20,53 кроны меньше, чем на пике роста цен на автомобильное топливо в стране.
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