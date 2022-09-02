Ремонт дорог в Британии подорожал

Ремонт дорог в Британии резко вырос в цене (+22%), так как с началом спецоперации в Украине его поставки из России сократились. Об этом сообщается на сайте британской ассоциации муниципальных властей (LGA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около 60% битума до начала спецоперации поставлялось из России и продавалось на европейском рынке. Однако с началом спецоперации городским советам пришлось нормировать поставки материала и закупать их на других рынках, что привело к промедлениям с ремонтом дорог и ростом цен на него", - отметили в публикации.

В пресс-релизе указали, что расходы на ремонт дорожного покрытия, устранение выбоин подскочили на 22%. Поэтому, чтобы отремонтировать местные дороги необходимо около 10 лет и свыше 12 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, из-за сложностей в получении битума эти сроки могут вырасти.

Там также добавили, что на муниципальные бюджеты оказывает давление рост цен на электроэнергию, сталь и цемент. Поэтому будущий премьер Британии должен помочь местным властям справиться с тяжелой ситуацией.