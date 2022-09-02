В Британии завершилось голосование на выборах премьер-министра

В Британии сегодня финал выборов премьер-министра страны. Весь последний месяц члены Консервативной партии отправляли свои голоса по почте.

Как передает Day.Az, они выбирают из двух кандидатов - бывшего министра финансов Риши Сунака и действующей главы МИД Лиз Трасс.

Члены партии начали получать письма с бюллетенями 1 августа. Свой голос они могли отдать по почте либо онлайн.

Победитель официально вступит в должность 6 сентября и после первой речи объявит состав сформированного правительства.