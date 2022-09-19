Появление гепардов в Индии встревожило местных жителей

В Индии местные жители опасаются нового соседства с гепардами, которых завезли из Африки в национальный парк Куно, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru

"Что будет с моим небольшим пунктом питания, когда оставшиеся 4-5 деревень будут переданы под парк? Мы уже пострадали в финансовом отношении из-за переселения 25 деревень в парк Куно за последние 15 лет", - сказал Радхешьям Ядав, продавец закусок и чая.

Фермер Рамкумар Гурджар опасается, что жители Сесайпуры лишатся средств к существованию из-за строительства плотины неподалеку. Отвечая на вопрос о надежде, что "гепарды привлекут больше туристов", он заявил, что гостиничным бизнесом будут управлять "богатые аутсайдеры", а местные жители получат только черную работу в отелях и ресторанах.

Кроме того, люди опасаются, что дикие животные могут напасть на них или их скот.

Напомним, что для возрождения популяции этих кошачьих их Африки в Индию завезли восемь гепардов. Их выпустили в национальном парке Куно.