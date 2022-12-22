https://news.day.az/world/1521987.html Путин лишил Рубена Варданяна гражданства РФ
Путин лишил Рубена Варданяна гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Рубена Варданяна, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении ", - говорится в тексте президентского указа.
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