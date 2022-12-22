Путин лишил Рубена Варданяна гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Рубена Варданяна, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении ", - говорится в тексте президентского указа.