Эрдоган о том, когда запустят первый энергоблок АЭС "Аккую"

Первый энергоблок АЭС "Аккую", которую в Турции строит РФ, планируется запустить в 2023 году. Это подтвердил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в парламенте на заседании фракции возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Строительство АЭС "Аккую" ведется быстрыми темпами. В этом году будет запущен ее первый энергоблок. В наступившем году мы приступаем к снабжению нашей страны атомной энергией", - сказал Эрдоган.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения, заключенного между Россией и Турцией в 2010 году. Он полностью финансируется российской стороной. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую нуклеар", принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации станции и ее выводу из эксплуатации.

Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность "Аккую" будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год.