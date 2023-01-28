Стало известно, кто устроил теракт в Иерусалиме

Теракт в пятницу вечером возле синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме устроил житель арабского района Шуафат, также находящегося в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, террорист был активным участником радикальной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы".

Отметим, что по меньшей мере семь человек стали жертвами стрельбы в Восточном Иерусалиме в районе Неве Яаков, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что еще десять человек получили ранения.

По данным издания, речь идет о террористическом нападении, которое, согласно предварительной информации, произошло около синагоги или в ней. В полиции сообщили, что открывшего огонь застрелили.