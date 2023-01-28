Стало известно, кто устроил теракт в Иерусалиме
Теракт в пятницу вечером возле синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме устроил житель арабского района Шуафат, также находящегося в Восточном Иерусалиме.
Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, террорист был активным участником радикальной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы".
Отметим, что по меньшей мере семь человек стали жертвами стрельбы в Восточном Иерусалиме в районе Неве Яаков, сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что еще десять человек получили ранения.
По данным издания, речь идет о террористическом нападении, которое, согласно предварительной информации, произошло около синагоги или в ней. В полиции сообщили, что открывшего огонь застрелили.
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