Важное решение Кабмина Японии в связи с эксплуатацией АЭС

Правительство Японии одобрило новые правила эксплуатации реакторов АЭС, отменяющие требование устанавливать предельный срок их работы на уровне 60 лет. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решение было принято после изучения мнения специалистов в области энергетики, включая представителей энергетических компаний страны. Законопроекты, необходимые для закрепления новых правил, были внесены на рассмотрение в парламент в пятницу.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году максимальный срок эксплуатации атомных реакторов в Японии был ограничен 60 годами: 40 лет с момента ввода в строй и еще 20 лет в случае успешного прохождения проверки на безопасность. Теперь же планируется проводить проверку безопасности через 30 лет после ввода реактора в эксплуатацию, а затем инспектировать реакторы каждые 10 лет.

Правительство страны после аварии на АЭС "Фукусима-1" приняло решение остановить все атомные станции. Затем некоторые реакторы стали запускаться вновь после усиления мер безопасности, в том числе и в отношении возможных диверсий. Сейчас японские власти уделяют большое внимание перезапуску реакторов на фоне мирового роста цен на энергоносители.

Власти поставили задачу к лету 2023 года довести число функционирующих в стране энергетических атомных установок до 17. В настоящее время лицензии на работу имеют только 10 реакторов, которые соответствуют новым критериям безопасности. Однако в реальности действует лишь часть из них, поскольку остальные остановлены для дополнительных проверок. На момент аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии было 54 реактора. Сейчас могут работать 33 установки.