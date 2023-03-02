Глава Пентагона посетит Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин прибудет в Израиль 8 марта с двухдневным визитом в рамках усилий вашингтонской администрации по урегулированию ближневосточного конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, визит Остина также связан с растущей у Израиля обеспокоенностью по поводу ядерной программы Ирана. По данным портала, в Пентагоне считают, что Тегерану требуется всего 12 дней, чтобы обогатить достаточное количество оружейного урана для создания одной ядерной бомбы.

Остин станет четвертым представителем администрации президента США Джо Байдена высокого ранга, посетившим Израиль с тех пор, как два месяца назад премьер-министром страны стал Биньямин Нетаньяху. За последние недели в Иерусалим нанесли визиты помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и директор ЦРУ Уильям Бернс.

Ожидается, что шеф Пентагона проведет переговоры с Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом, главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, начальником Генштаба Герци Халеви.

В свою очередь, по данным Axios, израильский министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби посетят Вашингтон в начале следующей недели с целью обсудить с американскими должностными лицами высокого ранга ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Они проведут переговоры с Салливаном, Блинкеном и другими официальными лицами.