Goldman Sachs о том, когда закончатся средства Минфина США

Финансовые резервы Минфина США могут иссякнуть к 9 июня, полагают экономисты Goldman Sachs, чье мнение в пятницу приводит портал MarketWatch, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их мнению, резервы Минфина уже 2 июня сократятся до $30 млрд, а 9 июня закончатся полностью. При этом экономисты считают, что до этого времени Конгресс США и американский президент Джо Байден придут к соглашению по повышению потолка госдолга, отмечает портал.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен несколько раз предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.