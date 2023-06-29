В Туркменистане пройдет церемония открытия города Аркадаг

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в четверг примет участие в церемонии открытия первой очереди нового города - Аркадаг, название которого в переводе с туркменского означает "покровитель", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Торжества в городе, расположенном в 30 км от Ашхабада, состоятся в день 66-летия лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедова, которого в стране называют Аркадаг. Именно по его инициативе в 2019 году и началось строительство современного города.

Планируется, что президент Туркмении посетит несколько жилых комплексов города, объекты культурно-бытового назначения, центральный парк, откроет Детский оздоровительно-реабилитационный центр. На торжествах будут показаны литературно-музыкальные и танцевальные композиции. Вечером состоятся праздничный концерт мастеров культуры и искусств Туркменистана, а также шоу дронов.

На церемонию приглашены представители России, Австрии, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Катара, Кыргызстана, Китая, Турции, Узбекистана и Японии. Город также посетят делегаты от международных организаций - СНГ, ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ.