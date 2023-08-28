Перестрелка в отеле в Бодруме

Неизвестные открыли огонь по отелю, расположенному в районе Гельтюркбюку в Бодруме, Турция.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, один человек погиб и один был ранен в результате столкновения, завязавшегося между нападавшими и постояльцами отеля.

На место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция.