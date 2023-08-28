Песков опроверг наличие договоренностей по альтернативному зерновому коридору

Cубстантивных договоренностей по поводу возможных перспектив трехсторонней зерновой сделки с участием России, Турции и Катара в настоящий момент нет. Дискуссии продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"В настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет. Но, безусловно, в разных форматах различные дискуссии продолжаются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли на предстоящей встрече лидеров России и Турции обсуждаться судьба сделки с участием Катара.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам. Турецкий лидер также отметил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки.

Ранее мы писали о том, что Турция и ООН пытаются привести Россию за стол переговоров.

