Турецкие СМИ разгневаны провокацией канала FOX

Американская телерадиовещательная организация FOX показала карту Турции, не включив в нее Стамбул.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Sabah.

"Американская телерадиовещательная организация FOX, распространяющая в Турции необоснованные и сфабрикованные новости, попала в новый скандал. Новостной сайт FOX News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом", - пишет издание.

Издание отмечает, что телеканал "трепал нервы" общества "своими ложными новостями во время президентских выборов в Турции и сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше".

Используя карту Турции без Стамбула, американский телеканал устроил большую провокацию, подчеркнула газета.

