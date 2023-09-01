Госдеп приветствует усилия Турции по возобновлению зерновой сделки

США приветствуют усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к Черноморскому зерновому соглашению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил представитель Госдепа США, отвечая на вопрос о шагах, предпринимаемых Анкарой с целью возобновления "зерновой сделки".

"Мы благодарны нашему союзнику по НАТО Турции за ее важные дипломатические и оперативные усилия по Черноморской зерновой инициативе и приветствуем тот факт, что она продолжает играть конструктивную роль в этом вопросе",-сказал он.

Представитель Госдепа добавил, что США взаимодействуют "с ООН и Турцией, которые очень интенсивно работали над тем, чтобы сделать Черноморскую зерновая инициативу возможной и функциональной".

По его словам, решение России прекратить участие в зерновом соглашении "наносит ущерб сообществам во всем мире, уязвимым в плане продовольственной безопасности".

Ранее в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. По итогам встречи Фидан заявил, что новый пакет предложений, подготовленный ООН при участии Турции, может способствовать возобновлению "зерновой сделки".

Ранее мы писали о том, что источник в Турции рассказал об отношении Анкары к предложению Москвы по зерновой сделке.