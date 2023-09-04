Турецкие военные нейтрализовали шесть террористов в Сирии

Турецкие военные нейтрализовали шесть боевиков террористической организации PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

Согласно заявлению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".

Ранее мы писали о том, что ВС Турции ликвидировали важную цель.