ВС Турции ликвидировали важную цель

В ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MIT) Турции в Ираке нейтрализован член террористической организации РКК Резан Гюнген, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Боевик, известный под кодовым позывным "Резан Ботан", был ликвидирован в районе города Сулеймания.

По данным источников в турецких силах безопасности, боевик прошел подготовку с целью совершения терактов и диверсий против Турции.

Близкие родственники террориста под кодовым именем Бехлюл Гюнген (кодовый позывной Мурат Ботан) и Гюлер Гюнген (кодовое позывной Рукен Ботан), которые в прошлом принимали активное участие в деятельности РКК, также, по всей видимости, были нейтрализованы.

Установлено, что Резан Гюнген отправился в лагерь террористов под названием "Махмур" в Ираке при координации входивших в его окружение сторонников РКК. Кроме того, он состоял в "молодежной структуре" террористической организации и принимал участие в "организационной работе".

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