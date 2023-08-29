Успешная операция турецких военных

ВС Турции нейтрализовали двух террористов РКК на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

По информации ведомства, террористы планировали теракты в зоне операции "Щит Евфрата".

Ранее мы писали о том, что турецкие спецслужбы ликвидировали опасного террориста в Ираке.