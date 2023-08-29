https://news.day.az/world/1593431.html Успешная операция турецких военных - уничтожены террористы
Успешная операция турецких военных - уничтожены террористы
ВС Турции нейтрализовали двух террористов РКК на севере Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.
По информации ведомства, террористы планировали теракты в зоне операции "Щит Евфрата".
Ранее мы писали о том, что турецкие спецслужбы ликвидировали опасного террориста в Ираке.
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