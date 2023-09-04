Эрдоган заявил, что строительство АЭС "Аккую" идет полным ходом

Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" продолжается полным ходом, обсуждается проект возведения Россией второй атомной электростанции в республике.

Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы также обсудили с господином Путиным другие глобальные события. Наши тесные контакты с Россией будут и впредь способствовать решению региональных и глобальных проблем. Строительство АЭС "Аккую" идет с прежней интенсивностью, и сегодня мы обсудили электростанцию "Синоп" в качестве второго шага. Благодаря предпринятым шагам Турция сделает рывок вперед. Я хотел бы еще раз поблагодарить господина Путина и пожелать, чтобы мой визит принес пользу нашим странам и региону", - сказал он.