Эрдоган оценил настрой Сирии к урегулированию кризиса в отношениях

Турция сожалеет, что президент Сирии Башар Асад лично не участвует в четырехстороннем механизме по нормализации отношений Анкары и Дамаска и не видит позитивного настроя у Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета по возвращении из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Позвольте констатировать, что Асад, к сожалению, наблюдает за шагами, предпринимаемыми в формате Турция - Россия - Иран - Сирия по нормализации, удаленно. То есть он не принимает участия в этой работе. Мы же вошли в этот процесс открыто, надеясь, что Сирия примет участие. Однако позитивного настроя с сирийской стороны пока не видим", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Он выразил надежду, что в итоге сирийское руководство "тоже займет место за столом переговоров".

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