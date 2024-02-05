Трамп предупреждает о возможности Ирана получить ядерное оружие за короткий срок

Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней.

Как сообщает Day.Az, об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

Трамп добавил, что из-за политики нынешнего лидера США Джо Байдена на Ближнем Востоке следует ждать терактов на территории Штатов.

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