https://news.day.az/world/1634505.html Трамп предупреждает о возможности Ирана получить ядерное оружие за короткий срок
Трамп предупреждает о возможности Ирана получить ядерное оружие за короткий срок
Иран получит ядерное оружие в течение 60 дней.
Как сообщает Day.Az, об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.
Трамп добавил, что из-за политики нынешнего лидера США Джо Байдена на Ближнем Востоке следует ждать терактов на территории Штатов.
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