У короля Великобритании обнаружен рак

Король Великобритании Карл III отложит свои публичные обязанности, сообщили в Букингемском дворце, передает Day.Az.

Сообщается. что у него обнаружен рак.

Отмечается, что король Великобритании начал курс лечения. Он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами.

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