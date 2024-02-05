https://news.day.az/world/1634727.html У короля Великобритании обнаружен рак
У короля Великобритании обнаружен рак
Король Великобритании Карл III отложит свои публичные обязанности, сообщили в Букингемском дворце, передает Day.Az.
Сообщается. что у него обнаружен рак.
Отмечается, что король Великобритании начал курс лечения. Он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами.
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