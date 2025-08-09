Prezident İlham Əliyev: Prezident Trampla görüşümüz çox səmimi şəkildə, dostluq şəraitində keçdi

Prezident Trampla görüşümüz çox səmimi şəkildə, dostluq şəraitində keçdi.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda jurnalistlərə müsahibəsində deyib.

Xəbər yenilənəcək