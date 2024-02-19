Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту в Индонезии

Неизвестные обстреляли самолет авиакомпании Wings Air с пассажирами на борту в Индонезии. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном во время захода на посадку в аэропорту Голиат Ноп Декай в индонезийской провинции Папуа-Пегунунган. Отмечается, что выстрелы, сделанные из стрелкового оружия, пробили фюзеляж лайнера.

Правоохранители начали расследование инцидента в попытке найти виновных. В стрельбе по гражданскому самолету власти обвиняют местных "повстанцев" - Национально-освободительную армию Западного Папуа. Именно она была причастна к похищению в 2023 году новозеландского пилота Филипа Мертенса.

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