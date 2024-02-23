https://news.day.az/world/1639603.html Хуситы вновь атаковали американский эсминец в Красном море
Хуситы вновь атаковали американский эсминец в Красном море
Йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" атаковало коммерческое судно Islander в Аденском заливе, а также американский эсминец в Красном море.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.
"Военно-морские силы Йемена провели операцию против британского судна Islander в Аденском заливе с помощью нескольких противокорабельных ракет. Американский эсминец в Красном море был атакован с помощью нескольких беспилотников", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
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