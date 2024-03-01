В Германии военнослужащий застрелил четырех человек - СМИ
Четыре человека погибли в результате стрельбы в населенном пункте Шессель (федеральная земля Нижняя Саксония).
Как переедает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.
Подозреваемый - военнослужащий.
По предварительным данным, преступление было совершено в ночь на пятницу в частном доме. Издание в качестве мотива называет возможные семейные разногласия. При этом неизвестно, кем стрелявший приходится жертвам.
В настоящий момент подозреваемый задержан.
Полиция не исключает, что в его машине могут быть взрывчатка и боеприпасы.
Проводятся обыски в военной части близ города Ротенбург, где, вероятно, служил злоумышленник.
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