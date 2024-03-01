В Германии военнослужащий застрелил четырех человек

Четыре человека погибли в результате стрельбы в населенном пункте Шессель (федеральная земля Нижняя Саксония).

Как переедает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Подозреваемый - военнослужащий.

По предварительным данным, преступление было совершено в ночь на пятницу в частном доме. Издание в качестве мотива называет возможные семейные разногласия. При этом неизвестно, кем стрелявший приходится жертвам.

В настоящий момент подозреваемый задержан.

Полиция не исключает, что в его машине могут быть взрывчатка и боеприпасы.

Проводятся обыски в военной части близ города Ротенбург, где, вероятно, служил злоумышленник.

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