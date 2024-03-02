Всемирный банк отметил снижение продовольственной инфляции в Иране

Всемирный банк объявил о снижении уровня продовольственной инфляции в Иране и заявил, что реальный показатель этой инфляции составляет менее 2%, говорится в заявлении банка, передает Day.Az.

Согласно информации, в первом месяце 2024 года уровень продовольственной инфляции в Иране составил 38,7%.

Банк отметил, что продовольственная инфляция снизилась на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, Всемирный банк сообщил, что уровень инфляции продовольственных товаров в последнем месяце 2023 года составил 41,1%.

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