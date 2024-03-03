В Израиле назвали условие для окончания операции в секторе Газа
Израиль не завершит военные действия в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Day.Az.
"Мы не завершим эту войну, пока не уничтожим ХАМАС", - сказал он.
Галант также отметил, что ситуации, в которой война в Газе завершится без уничтожения ХАМАС, не будет.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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