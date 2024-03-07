США ударили по беспилотникам хуситов в Йемене

Американские военные нанесли в среду очередной удар по территории Йемена, целями стали два беспилотника мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Приблизительно в 19:14 по времени Саны Центральное командование ВС США в рамках самообороны нанесло удары по двум беспилотным летательным аппаратам на находящейся под контролем хуситов территории Йемена", - говорится в сообщении CENTCOM, опубликованном в X (ранее Twitter).

По словам командования, беспилотники "представляли непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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