Швеция впервые со вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

Военный самолет Швеции впервые со вступления страны в НАТО пролетел вблизи границ России. Об этом 8 марта сообщил портал по наблюдению за полетами военных воздушных судов Itamilradar, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, самолет Gulfstream S102B пролетел над Польшей у границ Калининградской области и Беларуси. Как отмечает портал, на борту воздушного судна имеется различное оборудование, способное перехватывать и анализировать сообщения и другие электронные сигналы.

Портал также сообщил о втором полете, совершенном Saab 340 AEW&C над Балтийским морем. Этот самолет оснащен радиолокационной системой, способной обнаруживать разные цели на больших расстояниях.

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