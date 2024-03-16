В Лондоне неизвестный ранил двух человек из арбалета

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который, предположительно, совершил два нападения на людей с применением арбалета - 4 и 14 марта.Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил начальник полиции районов Хакни и Тауэр-Хэмлетс Джеймс Конуэй, сообщает Sky News.

В полиции призвали связаться с правоохранительными органами всех, кто располагает информацией о преступлениях.

В Скотленд-Ярде предполагают, что за этими нападениями стоит один злоумышленник. При первом нападении ранение в голову получила 44-летняя женщина, переходившая дорогу в лондонском районе Шордич вечером 4 марта.

Спустя 10 дней неизвестный выстрелил в 20-летнего мужчину около площади Арнольда, в 60 метрах от места первого нападения и примерно в то же время. Оба пострадавших уже выписаны из больницы, их травмы не представляли серьезной опасности.

Полиция проводит срочную работу по установлению личности подозреваемого, а на выходных в район нападения будут направлены дополнительные офицеры для обеспечения безопасности людей.

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