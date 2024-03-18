https://news.day.az/world/1645579.html Вооруженный инцидент в США - погибли 2, ранены 5 человек
Вооруженный инцидент в США - погибли 2, ранены 5 человек
На северо-западе Вашингтона произошло вооруженное нападение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, два человека погибли и пять получили ранения во время инцидента.
Подозреваемый, совершивший вооруженное нападение, пока не задержан.
Сообщается, что в прошлом году количество убийств в Вашингтоне увеличилось на 35 процентов, а количество угонов автомобилей увеличилось вдвое.
В январе местное правительство Вашингтона приняло закон "Об общественной безопасности", направленный на снижение уровня преступности.
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