Вооруженный инцидент в США

На северо-западе Вашингтона произошло вооруженное нападение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, два человека погибли и пять получили ранения во время инцидента.

Подозреваемый, совершивший вооруженное нападение, пока не задержан.

Сообщается, что в прошлом году количество убийств в Вашингтоне увеличилось на 35 процентов, а количество угонов автомобилей увеличилось вдвое.

В январе местное правительство Вашингтона приняло закон "Об общественной безопасности", направленный на снижение уровня преступности.