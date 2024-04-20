Стали известны цели визита Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай намерен обсудить вопросы, касающиеся России, КНДР, ситуацию на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Госдепартамента США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке Блинкена.

По словам чиновника, Блинкен намерен "выразить обеспокоенность" США приписываемой Китаю "поддержкой военно-промышленного комплекса России". По его словам, ожидается, что это будет "основной темой обсуждения в Пекине". "Думаю, что наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая", - утверждал чиновник. По его словам, Блинкен также намерен обсудить с китайским руководством положение дел на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности ситуацию в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а также КНДР и Мьянме.

Госсекретарь в Китае также намерен обратиться к теме сотрудничества в рамках борьбы с распространением наркотиков, укрепления связей между военными двух стран, а также осуществления контактов по вопросам технологий в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и связанных с ними рисков. Кроме того, Блинкен, по словам чиновника, намерен "изложить озабоченности" США в сфере "прав человека, нечестных экономических и торговых практик, а также глобальных экономических последствий избытка производственных мощностей в КНР".

Блинкен, по словам представителя Госдепа, планирует донести "стремление США к ответственному управлению конкуренцией с Китаем". "Дипломатия лицом к лицу особенно важна для урегулирования напряженности, характерной для стратегической конкуренции между двумя крупными державами", - подчеркнул представитель Госдепа. "Я бы хотел подчеркнуть, что мы реалистично и отчетливо оцениваем перспективы прорывов по любому из этих вопросов. Но мы продолжим использовать дипломатические методы для того, чтобы доносить нашу позицию и политику, устранять недопонимания и отмечать готовность принимать меры для защиты нашей национальной безопасности и экономики", - отметил он.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщила на специальном телефонном брифинге, что президент США Джо Байден довел до председателя КНР Си Цзиньпина в состоявшемся между ними 2 апреля телефонном разговоре обеспокоенность Вашингтона помощью, которую Пекин якобы оказывает Москве в связи с конфликтом на Украине. Китай неоднократно отрицал передачу России вооружений для использования на украинской территории. 9 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что вашингтонская администрация не обнаружила доказательств оказания Китаем прямой военной помощи России в связи со спецоперацией.

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