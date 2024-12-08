Башар Асад покинул Дамаск

Сирийского президента Башара Асада нет в Дамаске.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По его словам, несмотря на заявление канцелярии политика, главы государства нет ни в одном из тех мест города, где его можно найти.

Кроме того, нет и гвардии, которая обычно охраняет политика и сопровождает его во время перемещений.

"Из-за этого стали появляться предположения, что президент мог бежать. У повстанческих сил нет достоверных данных о местонахождении Асада, и они продолжают попытки его найти", - добавил источник.