https://news.day.az/world/1713618.html Башар Асад покинул Дамаск - CNN Сирийского президента Башара Асада нет в Дамаске. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. По его словам, несмотря на заявление канцелярии политика, главы государства нет ни в одном из тех мест города, где его можно найти.
Башар Асад покинул Дамаск - CNN
Сирийского президента Башара Асада нет в Дамаске.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
По его словам, несмотря на заявление канцелярии политика, главы государства нет ни в одном из тех мест города, где его можно найти.
Кроме того, нет и гвардии, которая обычно охраняет политика и сопровождает его во время перемещений.
"Из-за этого стали появляться предположения, что президент мог бежать. У повстанческих сил нет достоверных данных о местонахождении Асада, и они продолжают попытки его найти", - добавил источник.
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