В Индии слон атаковал людей во время фестиваля

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате атаки слона во время фестиваля в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в штате Керала на юге страны. Один из пяти слонов, украшенных золотыми пластинами, резко бросился на толпу. Животное также успело схватить хоботом за ногу мужчину, после чего начало раскачивать его в воздухе, а затем отбросило в сторону. Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По данным источника, потребовалось около двух часов, чтобы успокоить слона. Уточняется, что большинство посетителей фестиваля получили травмы в результате давки, вызванной паникой.