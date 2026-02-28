https://news.day.az/world/1818869.html Первое нашествие саранчи в 2026 г. зафиксировано в пустыне Сахара - ВИДЕО Первое в этом году нашествие саранчи зафиксировано в пустыне Сахара на юге Марокко. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Первое нашествие саранчи в 2026 г. зафиксировано в пустыне Сахара - ВИДЕО
Первое в этом году нашествие саранчи зафиксировано в пустыне Сахара на юге Марокко.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре