Спутники НАСА установили, почему в Сочи выпал цветной снег - ВИДЕО

Эксперты объяснили, почему в Сочи, южных регионах России и Европе выпал цветной снег.

Как сообщает РИА "Новости", жители юга России, Румынии, Болгарии и других стран могли наблюдать оранжевый или желтый снег.

По данным со спутников НАСА удалось установить, что в воздух незадолго до снегопада попали пески Сахары и другие африканских регионов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"В этом нет ничего удивительного: подобные события происходили и раньше, в том числе в 2007 году в Сибири. На этот раз в атмосфере над Европой присутствовало большое количество пыли, попавшей в воздух из Сахары и других регионов Северной Африки", - рассказал Стивен Китс.

По его словам, скопления пыли и песка находились над акваторией Средиземного моря. Китс отметил, что подобное явление несколько лет назад можно было наблюдать даже в Великобритании.

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