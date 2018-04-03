Обезьяна похитила и убила ребенка в Индии

В индийской деревне Банки, штат Орисса, обезьяна стащила ребенка и утопила его в колодце. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мать ребенка утверждает, что забравшийся в дом макак-резус схватил новорожденного, который спал под москитной сеткой. Затем животное быстро забралось на крышу и скрылось из виду. Родители пытались найти пропавшего ребенка, но безрезультатно.

На следующий день другая жительница деревни заметила тело новорожденного в колодце. Вскрытие показало, что он утонул. Родственники полагают, что обезьяна случайно уронила его в воду. Разыскать животное, которое стало причиной гибели ребенка, пока не удалось.

"Обезьяны довольно часто нападают на людей или забираются в дома в поисках еды, но это первый случай, когда одна из них сбежала с ребенком", - заявил представитель полиции.

Макаки-резус - самый распространенный в мире вид приматов. Они встречаются на севере Индии, в Бангладеш, Пакистане, Непале, Мьянме, Таиланде, Афганистане, Вьетнаме и на юге Китая. Как правило, взрослые самцы резуса весят около восьми килограммов. Индийцы считают их священными животными.

В январе сообщалось, что две деревни в таиландской провинции Сисакет пострадали от набегов макак-крабоедов. Стаи диких обезьян врывались в дома в поисках еды, разбрасывали вещи, открывали холодильники и скидывали продукты на пол. Кроме того, они разоряли окрестные посевы. В набегах участвовали более трех тысяч особей.

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