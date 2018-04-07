Последние подробности о состоянии здоровья Арнольда Шварценеггера после операции на сердце

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выписан из больницы после операции на сердце и уже возвращается домой. Об этом сообщил в пятницу его официальный представитель Даниэл Кетчелл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Шварценеггер направляется домой!" - написал он в Twitter.

Ранее сам актер выразил благодарность медикам, которые его оперировали.

30 марта сетевой ресурс TMZ сообщал, что Шварценеггер экстренно прооперирован в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем. Врачи намеревались провести 70-летнему актеру замену клапана катетера, но это повлекло за собой осложнения, писал портал. По его сведениям, врачи решили, что актеру требуется экстренная операция на открытом сердце, она продолжалась несколько часов.

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