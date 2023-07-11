Представлен новый Dacia Spring EV
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Доступный Dacia Spring EV с запасом хода до 305 км появится в Великобритании в 2024 году, при этом англичане получат обновленную версию автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Dacia впервые начала европейские продажи Spring в 2021 году, и с момента получила более 120 000 заказов. Это также помогло Dacia увеличить свои глобальные продажи в 2022 году на 6,8% в годовом исчислении. Dacia также отмечает, что, хотя Spring чаще всего покупают в качестве второго автомобиля в семье, он является основным транспортным средством в течение недели для 90% семей, у которых есть несколько автомобилей.

Когда он появится в Великобритании, Spring станет самым дешевым электромобилем на рынке. В Европе он начинается с 17 300 евро, что эквивалентно 14 760 фунтов стерлингов. Самым дешёвым электромобилем в Великобритании пока что является Smart EQ Fortwo, который стоит от 23 320 фунтов стерлингов.

"Мы очень рады, что Dacia Spring появится в Великобритании в 2024 году, - сказал Люк Броуд, директор бренда Dacia в Великобритании. - Его определенно стоит ждать. Он буквально заполнит нишу на рынке электромобилей в Великобритании, предоставив очень удобный, доступный и качественный электромобиль".

Обновленный автомобиль получит новые элементы дизайна, другие колеса и цвета. Также ожидается, что Dacia освежит интерьер электромобиля и повысит качество материалов.

New Dacia Spring EV Will Be The UK's Cheapest Electric Car

New Dacia Spring EV Will Be The UK's Cheapest Electric Car

New Dacia Spring EV Will Be The UK's Cheapest Electric Car