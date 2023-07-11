Представлен новый Dacia Spring EV

Доступный Dacia Spring EV с запасом хода до 305 км появится в Великобритании в 2024 году, при этом англичане получат обновленную версию автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Dacia впервые начала европейские продажи Spring в 2021 году, и с момента получила более 120 000 заказов. Это также помогло Dacia увеличить свои глобальные продажи в 2022 году на 6,8% в годовом исчислении. Dacia также отмечает, что, хотя Spring чаще всего покупают в качестве второго автомобиля в семье, он является основным транспортным средством в течение недели для 90% семей, у которых есть несколько автомобилей.

Когда он появится в Великобритании, Spring станет самым дешевым электромобилем на рынке. В Европе он начинается с 17 300 евро, что эквивалентно 14 760 фунтов стерлингов. Самым дешёвым электромобилем в Великобритании пока что является Smart EQ Fortwo, который стоит от 23 320 фунтов стерлингов.

"Мы очень рады, что Dacia Spring появится в Великобритании в 2024 году, - сказал Люк Броуд, директор бренда Dacia в Великобритании. - Его определенно стоит ждать. Он буквально заполнит нишу на рынке электромобилей в Великобритании, предоставив очень удобный, доступный и качественный электромобиль".

Обновленный автомобиль получит новые элементы дизайна, другие колеса и цвета. Также ожидается, что Dacia освежит интерьер электромобиля и повысит качество материалов.