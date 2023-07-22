Volkswagen предлагает сразу две версии Tiguan в третьем поколении

Volkswagen решила разнообразить глобальный модельный ряд, предложив сразу две версии Tiguan в новом, третьем поколении. Первая версия - это обычный пятиместный вариант. Вторая - 7-местный вариант, который в Европе будет называться Tayron, а в США... Tiguan: просто на рынке США будет представлена только 7-местная модель (хотя не исключено и появление купеобразной 5-местной версии под названием Tayron X), а в Европе - обе, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Tayron, по сути, приедет из Китая - там эта модель уже давно продается. Но сейчас Volkswagen решила сделать этот автомобиль глобальным. Tayron уже неоднократно засветился на тестах, и вот на основе множественных шпионских фото, сделанных во время испытаний, ресурс Motor1 сделал первое качественное изображение глобального Tayron.

Автомобиль этот, как и Tiguan третьего поколения, будет построен на платформе MQB Evo, но станет чуть больше, чтобы дать больше простора пассажирам третьего ряда. Интересно, что европейский Tayron будет подключаемым гибридом, а по своим агрегатам он будет унифицирован со Skoda Superb 2024: кроссовер получит 6-ступенчатый "робот" DSG, 1,5-литровый мотор TSI и тяговую аккумуляторную батарею ёмкостью 25,7 кВт·ч.