Названа дата запуска минивэна Denza D9 DM-i

Новая версия крайне популярного минивэна Denza D9 DM-i будет официально запущена 5 августа, о чем сообщил Чжао Чанцзян, генеральный менеджер отдела продаж Denza. Напомним, бренд Denza был основан BYD и Mercedes-Benz, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

В настоящее время Denza D9 DM-i предлагается по цене от 47 211 до 62 600 долларов в Китае, предлагая запас хода 50, 180 и 190 км на чистом электричестве.

Новая эксклюзивная модель Denza D9 DM-i будет оснащена подключаемой гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя 1,5 т и электродвигателя. Запас хода на электричестве составит 98 км. Бензиновый двигатель выдает 139 л.с. и 231 Нм крутящего момента. Электродвигатель имеет максимальную мощность 231 л.с. и максимальный крутящий момент 340 Нм. Расчетный расход топлива на 100 км составляет около 6 литров. Стоит отметить, что новый автомобиль также оснащен функциями быстрой зарядки мощностью 45 кВт, и может питать электроприборы мощностью до 6 кВт.

Габариты автомобиля составляют 5250 х 1960 х 1920 мм при колёсной базе 3110 мм. Автомобиль получил дистанционное открытие задней двери с помощью беспроводной технологии UWB, капитанские кресла на втором ряду с многочисленными регулировками и функцией массажа, панорамную крышу с большим люком и даже холодильник. Автомобиль получил семь экранов, включая три на передней панели: 10,25-дюймовую приборную панель, 15,6-дюймовый центральный дисплей и проекционный экран. Ещё два находятся на спинках передних сидений и два - на подлокотниках второго ряда кресел. В отделке салона используется кожа наппа и дерево.

Автомобиль имеет семиместную компоновку 2 + 2 + 3, а сиденья оснащены функциями обогрева и вентиляции. Стандартный объем багажника составляет 410 литров, а при сложенных задних сиденьях он может достигать 2310 литров.

С января по июнь этого года совокупные продажи Denza D9 DM-i достигли 52 311 единиц, что сделало его третьим самым продаваемым минивэном в Китае.