В YouTube появился первый мини-обзор салона Tesla Cybertruck

В YouTube появился ролик, в котором впервые максимально детально показан салон финальной версии Tesla Cybertruck. Ролик с закадровыми русскими комментариями опубликован на канале @Vladvein.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, автор ролика показывает, насколько быстро работает интерфейс основного экрана, но тут никаких откровений. У Tesla с этим полный порядок. Интерфейс выглядит так же, как и у других автомобилей Tesla: карта справа и изображение автомобиля слева, хотя разделение между ними выполнно размытой линией, а не четкой. Также показана ключ-карта, которую нужно положить в определенное место, чтобы автомобиль мог ехать.

На экране показан уровень заряда аккумулятора (84%), но не говорится, на сколько километров его хватит. На экране есть индикатор "проведите пальцем по экрану, чтобы переключить передачу", как и у других новых Tesla. Также показаны передний и задний подлокотники, подстаканники, которые имеют рубленую форму, как у самого автомобиля.

Кроме того, автор ролика демонстрирует, как работает двухступенчатый солнцезащитный козырёк.