Представлен Hyundai Custo 2025

Представлен новый минивэн Hyundai Custo 2025 модельного года от Beijing Hyundai. По сравнению с моделью 2022 года в этой версии добавлены скрытые ходовые огни и умные приветственные огни, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Базовая версия стоит от 24 100 долларов, а старшая версия предлагается за 28 900 долларов. Помимо этого доступны две промежуточные версии за 25 500 и 27 800 долларов.

Автомобиль получил скрытые дневные ходовые огни и умные приветственные огни, 18-дюймовые колесные диски, салон оснащен 10,4-дюймовым центральным экраном управления. В оснащение входят кнопочное электронное переключение передач, круиз-контроль, удержание полосы движения, система помощи при столкновении.

Габариты минивэна составляют 4950 x 1850 x 1734 мм, колесная база - 3055 мм. В оснащение входят 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом. Первый имеет максимальную мощность 125 кВт и максимальный крутящий момент 253 Н·м, второй имеет максимальную мощность 173 кВт и максимальный крутящий момент 353 Н·м.

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