Представлен альтернативный VW Tiguan: только бензин и без гибрида. В Китае дебютировал новый Tayron L - альтер-эго "Тигуана" третьего поколения в локальной спецификации. Модель базируется на платформе MQB Evo, выпускается на мощностях FAW-Volkswagen и доступна с пяти- или семиместным салоном, но безальтернативным удлиненным кузовом (4684 мм). По сравнению с "глобальным" Tiguan расстояние между осями выросло на 11 сантиметров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Китайский Volkswagen Tayron L внешне практически копирует и европейский Tayron, и местный Tiguan L: разница в оформлении обвеса и декоративных мелочах. Колёсная база у всех трёх моделей одинакова (2791 мм), но навесные панели не идентичны. Есть разница и по салону.

Проще всего узнать китайские кроссоверы Volkswagen по трёхэкранной передней панели: у пассажира есть отдельный тачскрин. Другая примета - контурная подсветка дверных карт на уровне ручек. Но в основном унификация поразительная, и это объяснимо: немецкий концерн больше не может себе позволить выпускать разные по форме, но близкие по содержанию модели для разных рынков.

Интересно, что китайские версии стали самыми консервативными. Volkswagen Tayron L доступен только с бензиновыми турбомоторами: никаких гибридов! Базовая версия это двигатель 1.5 линейки EA211 (160 сил, 250 Нм), опционально доступен 2,0-литровый агрегат EA888 (220 сил, 350 Нм). Коробка передач одна: 7-ступенчатый преселективный "робот". Полный привод положен только топ-версиям.

Собирать Volkswagen Tayron L на конвейере в Тяньцзине уже начали, продажи могут начаться на автосалоне в Гуанчжоу через две недели. Уходящий кроссовер стоит от 208 до 260 тысяч юаней (29,3-36,6 тысячи долларов), но дилеры предлагают бешеные скидки до 50 тысяч юаней (7000 долларов)! В таких условиях новая модель едва ли сможет подорожать.