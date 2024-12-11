Range Rover SV Candeo: почти килограмм золота и ручная окраска кузова

Внедорожник Range Rover SV украсили килограммом золота. Версия SV Candeo, созданная в единственном экземпляре, получила надписи Range Rover из желтого и белого золота, а также двухцветный кузов, салон, обитый синей и жемчужной кожей, 23-дюймовые колеса и, впервые, вышивку на потолке. На создание машины у отделения SV Bespoke ушёл год, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Представленный на ярмарке Design Miami внедорожник Range Rover SV Candeo по праву можно считать самым роскошным и изысканным вариантом модели. Его имя переводится с латинского как "сиять" или "светиться". Источником вдохновения для отделения SV Bespoke на этот раз стали восходы солнца на побережье Майами. Машину вручную окрасили в сатинированный небесно-голубой и перламутровый белый, передав таким образом мерцание отблесков солнца в прозрачной воде. Всё это дополнили коваными 23-дюймовыми колесами и надписями Range Rover из настоящего золота.

Каждая буква напечатана на 3D-принтере. Её внешняя часть сделана из 18-каратного желтого золота, внутренняя - из белого. Общий вес шлифованных литер - рекордные 900 граммов. Салон Range Rover SV Candeo обшит кожей Liberty Blue и Perlino, украшен декоративными накладками Natural Dark Wood и часовой керамикой. Впервые в истории модели на её потолке сделана вышивка, которая, следуя тематике восхода солнца, выполнена в цвете Perlino с золотыми акцентами разных оттенков. Наконец, на спинках сидений можно увидеть геометрические узоры в виде стилизованных солнечных часов. Один такой рисунок состоит из 90 тысяч стежков.

Оснащение Range Rover SV Candeo включает раздельные кресла второго ряда SV Signature Suite с выдвижным столиком Club Table и встроенным в центральную консоль холодильником. Кресла имеют электрорегулировки в 24 направлениях и функцию массажа. В довершение картины внедорожник получил "скамейку" Tailgate Event Suite в багажнике, с которой можно любоваться и восходами, и закатами. Под капотом машины стоит битурбомотор V8 4.4 мощностью 615 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Разгон до ста у такого Range Rover занимает 4,5 секунды, максимальная скорость - 261 километр в час.