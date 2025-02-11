Renault улучшила старый Duster

Старый Duster получил ряд улучшений. На глобальном рынке некогда популярный в России кроссовер уже давно перешел в третье поколение, а вот в Бразилии до сих пор продается модель второй генерации, но под маркой Dacia. Отказываться от старого Дастера группа Renault пока не планируют, так что для него подготовили ряд улучшений к новому модельному году. В частности, кроссоверу модернизировали двигатели, подогнав их под требования более жесткого экологического стандарта, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Dacia Duster перешагнул в новый модельный год с двумя прежними двигателями, это турбомотор 1.3 TCe и "атмосферник" 1.6 SCe, которые работают на бензине и этаноле. Оба двигателя обновили, чтобы они соответствовали эконормам, в результате чего их отдача снизилась. А вот оснащение стало обширнее: в список вошла антенна-плавник, опциональная черная крыша и черные 17-дюймовые колесные диски.

Стоит обновленный Dacia Duster от 130 990 реалов.

Что до глобального Renault Duster, то он сменил поколение в конце 2023 года, а в начале 2024-го дебютировал "третий" Dacia Duster. У начальных версий кроссовера битопливная "турботройка" 1.0 (100 сил) с шестиступенчатой "механикой", альтернатива - двухпедальный самозаряжаемый гибрид на основе "атмосферника" 1.6 (145 сил), а полный привод есть только у топ-версии с двигателем 1.2 (130 сил) и "механикой".