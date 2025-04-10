Представлен пикап Ford Ranger Super Duty

В Австралии дебютировал Ford Ranger Super Duty. Пикап предназначен для самой тяжелой работы и от обычного Ranger отличается не только усиленной рамой и подвеской, но и оснащением. Штатно Ranger Super Duty положены блокировки переднего и заднего дифференциалов, шноркель и полный привод с новой раздаточной коробкой, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В линейке среднеразмерных пикапов Ford Ranger появилась версия Super Duty, ориентированная на работу в самых тяжелых условиях - от лесозаготовок до рудных карьеров. Грузовичок представлен к 100-летию присутствия Ford в Австралии, и по надежности ему нет равных в сегменте. Рама изготовлена из более толстой стали и дополнена распорками. Усилены места крепления подвесок, двигателя, фаркопа, плюс стоят более мощные приводные валы и самый крупный в истории Ranger задний дифференциал.

Колеса для надежности крепятся восемью болтами. Днище прикрыто толстыми стальными листами, расширена колея и увеличен дорожный просвет. Штатно Ranger Super Duty комплектуется 33-дюймовыми шинами General Grabber A/T, модернизированным передним дифференциалом от Bronco Raptor, шноркелем, топливным баком на 130 литров и двумя буксировочными проушинами. На подвеске каждого из колес и фаркопе установлен весовой датчик - это позволяет в реальном времени отображать на центральном дисплее вертикальную нагрузку на тягово-сцепное устройство и массу поклажи.

Пикап способен везти за собой прицеп массой 4,5 тонны, оснащенный тормозами, а в одном из ресурсных тестов Ranger Super Duty продолжал ехать с 600 килограммами грязи на днище. Отчасти в этом заслуга дизеля V6 3.0 с улучшенным охлаждением и собственными калибровками, а также полноприводной трансмиссии с новой двухступенчатой раздаткой, шестерни понижающего ряда в которой почти такие же, как у F-Series Super Duty. Ездовых режимов шесть: Normal, Eco, Tow/Haul, Mud/Ruts, Sand и Rock Crawl. Для работы в местах с повышенной пожароопасностью регенерация сажевого фильтра происходит не автоматически, а по команде водителя.

Из электронных ассистентов для Ranger Super Duty заявлена система помощи при маневрировании Trail Turn Assist, контроль поперечного трафика, круговой обзор и функция Pro-Trailer Backup Assist, запоминающая параметры 10 разных прицепов и упрощающая движение задним ходом. Мультимедиа SYNC4 поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а на передней панели есть крепление для планшета или ноутбука, которое спроектировано таким образом, чтобы не влиять на безопасность.

Модель Ranger Super Duty предложат в виде шасси с одно-, полуторно- либо двухрядной кабиной и как пикап Double Cab. Старт продаж намечен на 2026 год, причем тогда же будет представлен Ranger Super Duty XLT - версия, как говорят в компании, больше приспособленная для дальних поездок. Цены пока не объявлены. Обычный Ranger стоит в Австралии от 48 700 долларов, а Ranger Raptor - от 97 300.