У полиции Дубая появился Rolls-Royce

У полицейских впервые появился Rolls-Royce в тюнинге Mansory. В Объединённых Арабских Эмиратах показали очередную новинку у правоохранительных органов. На мероприятии Arabian Travel Market глава департамента туристической полиции Дубая презентовал патрульный Rolls-Royce Cullinan Mansory.

Как передает Day.Az, основой для проекта послужил дорестайлинговый кроссовер: в ателье поменяли обвес и диски, форсировали двигатель, а также убрали ограничитель скорости.

Немецкое ателье Mansory не раскрывает цену обвеса, но Rolls-Royce Cullinan Black Badge с тюнингом и небольшими пробегами стоят в Европе около полумиллиона евро. У кроссовера для полиции нестандартные низкопрофильные колёса, оригинальные бамперы, крылья и пороги, а принадлежность к силовым структурам подчёркивают характерная бело-зелёная ливрея и спецсигналы за стеклом.

Штатный 6,75-литровый двигатель V12 форсирован с 600 до 610 лошадиных сил, так что время разгона 0-100 сократилось до пяти секунд, а максимальная скорость выросла с 250 до 280 км/ч. Дополняют картину особые номера с единственной цифрой "9": цены на подобные таблички формата для обычных автомобилей исчисляются миллионами долларов. Что касается полицейских машин в тюнинге Mansory, то Rolls-Royce стал не первым: ранее на службу заступил G-Class.

Туристическая полиция Дубая знаменита своими роскошными автомобилями: в автопарке есть Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati и McLaren. Однако основную массу машин полиции ОАЭ составляют утилитарные внедорожники Toyota и Kia.